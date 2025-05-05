Чаще всего о состоятельных людях писали Толстой и Достоевский

Толстой и Достоевский чаще других писали о состоятельных людях

Книжный сервис Литрес и краудлендинговая платформа JetLend провели совместное исследование упоминаний состоятельных людей в произведениях классиков русской литературы и выяснили, что чаще всего об уровне богатства писали Лев Толстой и Федор Достоевский.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В рамках исследования эксперты провели количественный контент-анализ 100 самых популярных произведений русских классиков, чтобы выяснить, как часто в них описывается финансовое состояние героев.

Чаще всего слова, описывающие финансовое состояние героев, упоминаются в произведениях Льва Толстого. Для анализа были взяты девять самых известных произведений. Лидером среди них стал роман «Война и мир» — более 3000 упоминаний. На втором месте — Федор Достоевский. Из десяти произведений классика, взятых для исследования, самым богатым на состоятельных людей оказался роман «Идиот» — 2396 упоминаний.

По количеству упоминаний в романах денег в самых разных эквивалентах Федор Достоевский вышел в лидеры. Также наиболее часто к теме денег в своих произведениях обращались Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Тургенев, Николай Гоголь, Иван Гончаров .

В ходе исследования выяснилось, что самым богатым на упоминание денег произведением Ивана Тургенева стали «Записки охотника» (131 упоминание), у Николая Гоголя — «Петербургские повести» (140 упоминаний) , у Ивана Гончарова — «Обломов» (282 упоминания).

«Русская классическая литература показывает, что деньги всегда влияли на жизнь людей. Для героев книг они становились испытанием характера или способом измерить свою ответственность перед обществом. В современном мире это также актуально: чем проще людям увеличивать свои доходы, тем спокойнее и стабильнее общество», — отметил Роман Хорошев, CEO JetLend.

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