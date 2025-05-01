Россияне назвали своих любимых англоязычных блогеров

Россияне чаще всего смотрят на английском блоги MrBeast и селебрити

Каждый четвертый (38%) россиянин признался, что периодически смотрит контент на английском языке. Первое место заняли личные блоги, Reels и влоги иностранных звезд (Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Бейонсе и др.) — их смотрит 14% опрошенных. На втором месте MrBeast со своими масштабными челленджами — за ним следят 12% респондентов. На третьем месте — образовательный контент от TED Talks, его выбрали 4% россиян. На четвертом — прохождение игр и забавные ролики от PewDiePie (3%).

Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Что касается языка просмотра, 24% опрошенных смотрят иностранный контент в оригинале, но с русскими субтитрами. 15% россиян смотрят ролики полностью на английском, без субтитров. 11% включают английские субтитры. Однако большинство (51%) до сих пор смотрят ролики с полным переводом на русский язык.

«Англоязычный контент — это не только развлечение, но и действенный способ подтянуть английский. Даже если вы не понимаете все с первого раза — это не страшно. Для начала можно включить субтитры и замедлить речь. Эта привычка улучшает навык аудирования и увеличивает ваш словарный запас», — отмечает Марина Евстратова, менеджер по продукту в Skyeng.

Ксения Немкович, эксперт в области фармацевтических экспертиз и разработки лекарственных средств.

Ранее выяснилось, что почти 100% российских блогеров зарабатывают до 100 тысяч за размещение рекламы.