Ученый объяснил, почему в новостройках люди чаще болеют

Повышенная заболеваемость в новостройках может быть связана с комплексным воздействием химических веществ, выделяющихся из современных строительных и отделочных материалов, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Многие из этих материалов содержат летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, бензол, толуол и ксилол, которые испаряются в воздух в течение нескольких месяцев после окончания ремонта. Эти соединения раздражают слизистые дыхательных путей, снижают местный иммунитет и делают организм более уязвимым к вирусам и бактериям. Кроме того, некоторые из них обладают кумулятивным эффектом, постепенно накапливаясь в тканях и нарушая работу иммунной системы», — пояснил он.

Еще одним фактором риска является повышенная влажность в новых домах, особенно в первые годы после сдачи. Недостаточно просушенные стены, плиточный клей и штукатурка создают благоприятную среду для роста плесневых грибов, споры которых являются сильными аллергенами и могут провоцировать хронические респираторные заболевания.

«Некоторые виды плесени, например Aspergillus и Stachybotrys, выделяют микотоксины, угнетающие иммунитет и повышающие восприимчивость к инфекциям. Особенно опасны эти микроорганизмы для детей и людей с ослабленной иммунной системой», — добавил эксперт.

Современные утеплители и звукоизоляционные материалы также могут влиять на здоровье.

«Например, минеральная вата и пенополистирол при неправильном монтаже выделяют мелкодисперсную пыль и стирол, которые при длительном вдыхании вызывают хроническое воспаление дыхательных путей. Антипирены, добавляемые в стройматериалы для повышения огнестойкости, нередко содержат бромированные соединения, способные нарушать работу эндокринной системы, что косвенно ослабляет иммунный ответ», — рассказал химик.

Кроме того, в новостройках обычно устанавливают пластиковые окна и двери из ПВХ, которые, несмотря на свою практичность, могут выделять фталаты — вещества, используемые для придания гибкости пластику. Исследования показывают, что фталаты обладают иммунотоксическим действием, подавляя активность Т-лимфоцитов и снижая сопротивляемость организма к инфекциям. Аналогичным эффектом обладают некоторые виды синтетических ковровых покрытий и ламината, в состав которых входят клеи на основе формальдегидных смол.

«Для минимизации рисков стоит по возможности отдавать предпочтение натуральным (дерево, глина, минеральные краски) или сертифицированным низкоэмиссионным стройматериалам. После ремонта необходимо обеспечить интенсивное ежедневное проветривание на протяжении нескольких месяцев, а также использовать воздухоочистители с HEPA- и угольными фильтрами. Контроль влажности и регулярная проверка на наличие плесени также помогут снизить негативное влияние среды на иммунитет», — подвел итог Дорохов.

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