Мошенники обманули пенсионерку, обвинив ее «спонсировании иностранного государства»

Пенсионерку из Калининграда обманули на 1 млн рублей, обвинив ее в «спонсировании иностранного государства». Об этом сообщили в УМВД области.

Недавно женщина 1948 года рождения обратилась за помощью в полицию. Местная жительница рассказала, что приняла звонок от неизвестного, который назвался сотрудником правоохранительных органов, и сообщил ей, что она подозревается в спонсировании иностранного государства.

Пенсионера поверила этому и испугалась, поэтому аферисту с легкостью удалось ее убедить в необходимости перевода накоплений на «безопасный счет». Он заявил, что деньги должны оставаться там во время проведения следственных действий, чтобы женщину не сделали соучастницей преступления.

«Доверчивая пожилая женщина так и поступила, внесла свои сбережения в сумме 1 000 000 рублей на свою банковскую карту и передала ее курьеру, назвав ПИН-код. Только спустя некоторое время, осознав, что это были мошенники, пенсионерка обратилась в полицию», — уточнили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мошенников ищут.

Ранее учительница задала вопрос в чате и стала жертвой мошенников, отдав им почти 7 млн рублей.