Учительница задала вопрос в чате и стала жертвой мошенников, отдав им почти 7 млн рублей

Учительница из Воронежской области стала жертвой мошенников, поверив в легенду о выгодном инвестировании. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 47-летняя пострадавшая, она вступила в чат-группу в мессенджере, где стала переписываться с участниками, обсуждая инвестиции на бирже. Несколько человек рассказали ей, что работа с определенной платформой действительно приносит доход.

Позже с ней связался брокер и предложил попробовать свои силы. Следуя инструкциям, педагог скачала приложение, внесла стартовый капитал и якобы начала зарабатывать.

В результате учительница потратила все сбережения, взяла деньги у знакомых в долг и оформила несколько кредитов. В какой-то момент она решила вывести деньги, но не смогла.

«Таким образом, инвестируя, она перевела мошенникам на счета 6 990 000 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас причастных к схеме ищут.

Ранее в Севастополе женщина скинула с балкона 2 млн рублей, поверив аферистам.