Злоумышленники попытались сорвать концерт Леди Гаги

Злоумышленники попытались устроить взрывы на концерте Леди Гаги в Бразилии, однако полицейским удалось их остановить. Об этом сообщается на сайте полиции Рио-де-Жанейро.

Злоумышленники вербовали для нападения несовершеннолетних. Они должны были напасть на детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) с коктейлями Молотова. Операция по срыву этих планов получила название «Фальшивый монстр», что созвучно теме концерта звезды.

До этого сообщалось, что на бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии пришли два миллиона зрителей. Это мероприятие стало крупнейшим в ее карьере.

На протяжении концерта дива успела сменить несколько костюмов, в том числе платье цвета бразильского флага. Она исполнила хиты «Bloody Mary», «Pokerface», «Alejandro» и другие. Безопасность мероприятия обеспечивали 3300 военных и 1500 полицейских, а также 400 пожарных.

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