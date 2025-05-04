Бесплатный концерт леди Гаги в Рио-де-Жанейро посетили два миллиона человек

AP: на бесплатный концерт леди Гаги в Бразилии пришли два миллиона зрителей

Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Бразилии посетили свыше двух миллионов зрителей. Об этом сообщает Associated Press.

На протяжении концерта дива успела сменить несколько костюмов, в том числе платье цвета бразильского флага. Она исполнила хиты «Bloody Mary», «Pokerface», «Alejandro» и другие. Безопасность мероприятия обеспечивали 3300 военных и 1500 полицейских, а также 400 пожарных.

Концерт Леди Гаги прошел в так называемый низкий сезон, когда на пляжах обычно мало посетителей, что вызывает снижение экономической активности. По данным мэрии Рио-де-Жанейро, благодаря мероприятию в экономику города было привлечено около $106 млн. Посетить концерт приехали около 500 тыс. человек из других городов Бразилии.

До этого сообщалось, что изначально на концерте ожидали увидеть 1,6 млн человек.

Ранее Сергея Лаврова перепутали с Леди Гагой.