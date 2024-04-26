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Россиянкам рассказали, что делать при занижении зарплаты по половому признаку

Эксперт МФП Захаренкова: если женщине занижают зарплату, нужно обращаться в суд

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Shutterstock

Если работающей женщине занижают зарплату по половому признаку, то она может обратиться в суд, заявила замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. Такие случаи – это дискриминация в сфере труда, подчеркнула она в беседе с «Москвой 24».

Столкнувшаяся с занижением зарплаты женщина должна требовать восстановления своих прав, причем если договориться с руководством не получилось, то делать это нужно в суде, отметила эксперт.

«Также она может потребовать возмещение материального вреда и компенсацию морального», — подчеркнула Захаренкова.

Однако важно учитывать, что иногда разница в заработной плате мужчинам и женщинам может появляться из-за сложности выполнения задач, добавила она.

В целом сегодня растет количество женщин, занимающих высооплачиваемые посты — к примеру, в составе совета директоров, управления компаний, рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Это все свидетельствует о незаменимости женщин и росте их роли», – убежден он.

Напомним, Минтруд РФ до этого сообщил, что на российском рынке труда обеспечено равноправие полов. В частности, зарплата работников зависит от квалификации и задач, поэтому если на одинаковых должностях мужчины и женщины получают разную зарплату, это уже является нарушением.

Эксперты ранее заявили об изменении поведения российских женщин при трудоустройстве.

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