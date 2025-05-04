Роспотребнадзор отреагировал на претензии к зубной пасте Colgate

Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль сообщения о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint.

30 апреля в Бразилии Национальное агентство наблюдения за здоровьем повторно запретило продавать в стране эту продукцию. Это произошло после жалоб бразильцев в соцсетях на жжение, отек десен и болезненные язвы в полости рта после чистки зубов этой пастой. Некоторым жителям страны понадобилась медицинская помощь.

«В настоящее время Роспотребнадзор проводит мониторинг безопасности товаров, представленных на рынке Российской Федерации. Все случаи выявления нарушений будут внимательно рассмотрены, и в установленном порядке будут приняты соответствующие меры», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что его приоритетом является безопасность потребителей, и пообещали провести дополнительную проверку, если жалобы на продукцию окажутся обоснованными или будут выявлены несоответствия.

Ранее мужчина попытался отравить экс-возлюбленную зубной пастой.