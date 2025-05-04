Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор отреагировал на претензии к зубной пасте Colgate

Роспотребнадзор взял на контроль претензии к пасте Colgate Total
close
Depositphotos

Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль сообщения о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint.

30 апреля в Бразилии Национальное агентство наблюдения за здоровьем повторно запретило продавать в стране эту продукцию. Это произошло после жалоб бразильцев в соцсетях на жжение, отек десен и болезненные язвы в полости рта после чистки зубов этой пастой. Некоторым жителям страны понадобилась медицинская помощь.

«В настоящее время Роспотребнадзор проводит мониторинг безопасности товаров, представленных на рынке Российской Федерации. Все случаи выявления нарушений будут внимательно рассмотрены, и в установленном порядке будут приняты соответствующие меры», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что его приоритетом является безопасность потребителей, и пообещали провести дополнительную проверку, если жалобы на продукцию окажутся обоснованными или будут выявлены несоответствия.

Ранее мужчина попытался отравить экс-возлюбленную зубной пастой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами