Мужчина пропитал подушку экс-возлюбленной ртутью и пытался отравить ее зубной пастой

Житель Токио травил свою экс-возлюбленную разными ядами, купленными в интернете. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Юки Янаги, 37-летний сотрудник компании из столичного района Кото, пытался избавиться от своей бывшей подруги. По данным японской полиции, в сентябре прошлого года он проник в дом своей бывшей девушки в токийском квартале Ота. Во время своего визита он пропитал ее подушку ртутью и подмешал жидкий никотин в тюбик зубной пасты.

На следующий день женщина вернулась домой и решила, что в ее отсутствие там побывал грабитель. Она не стала пользоваться подушкой, так как заметила, что наволочка на ней изменила цвет, но несколько раз воспользовалась зубной пастой. В результате она стала чувствовать онемение рук и ног.

Янаги арестовали. Выяснилось, что незадолго до инцидента он купил в интернете ртуть и никотин.

«Я просто хотел доставить неприятности», — заявил подозреваемый на допросе.

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