Пациентка ранила ножом фельдшера и попыталась угнать машину скорой помощи

Американка напала с ножом на фельдшера, который оказывал ей помощь, его не спасли

В США пациентка изрезала ножом сотрудника скорой помощи во время обычного вызова. Об этом пишет New York Post.

Ранним утром 27 апреля 38-летнюю Шанетту Босселл заметили на обочине шоссе в Канзас-Сити. Очевидцы вызвали на место скорую, решив, что женщине нужна помощь. На вызов прибыл 29-летний Грэм Хоффман и его напарник. На месте выяснилось, что у Босселл кровоточит палец, и парадмедики решили госпитализировать ее, но женщина нанесла ножевое ранение Хоффману и попыталась угнать машину скорой помощи.

Полиция стала преследовать автомобиль и остановила угонщицу, при задержании она укусила одного из офицеров за руку. Чтобы утихомирить женщину, полицейский применил огнестрельное оружие, ударив ее по голове. Раненый фельдшер был доставлен в больницу, но коллеги не смогли ему помочь.

Босселл, которая незадолго до инцидента попала под стражу за сопротивление правоохранителям и освободилась под залог, уже предъявили ряд новых обвинений по более тяжким статьям. Женщина отказалась признать вину.

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