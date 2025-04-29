Мужчина выпрыгнул с пятого этажа в наручниках, убегая от полиции

Ura.ru: подозреваемый в педофилии выпрыгнул с пятого этажа в наручниках

Подозреваемый в педофилии выпрыгнул с пятого этажа в наручниках, убегая от полицейских. Об этом пишет Ura.ru.

Мужчине удалось выжить, однако у него оказалась пробита голова и порвана одежда. После прыжка его забрали в реанимацию. В Следственном комитете и МВД происшествие комментировать не стали.

По данным E1.RU, инцидент произошел по адресу: ул. Щорса, 56, в Екатеринбурге. При падении мужчина ударился о крышу крыльца и упал на асфальт.

До этого на Кубани задержали подозреваемого в педофилии из ХМАО, который скрывался 13 лет.

В апреле 2025 года мужчину остановили сотрудники полиции. В ответ на просьбу предъявить документы он предъявил чужой и давно недействительный паспорт. Личность подозреваемого установили по базе с отпечатками пальцев, а затем отправили его в Нижневартовск. Мужчине грозит 14 лет лишения свободы за надругательство над 14-летним ребенком.

Ранее педофила посадили на 19 лет за вымогательство интимных фото у подростков.