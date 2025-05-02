В Забайкалье вспыхнул лесной пожар

В двух километрах от села Укурик в Забайкальском крае тушат природный пожар на площади 1,9 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

«Экипажи ведомственных самолетов Ил-76 борются с очагами в двух километрах от села Укурик. Огнем охвачено 1,9 тысячи гектаров. Уже сброшено 168 тонн воды за четыре раза», — говорится в сообщении.

В апреле губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.

До этого группа ученых из Национального центра атмосферных исследований США в штате Колорадо выяснила, что дым от лесных пожаров, возникающих на границе дикой природы и городов, оказался гораздо вреднее дыма от горящих лесов в отдаленных от жилья районах.

Ранее в Забайкалье произошел крупный пожар у станции Зудыра.