Неизвестные остановили автомобиль семейной пары и напали на мужчину в Казани

В Казани двое напали на мужчину, заставив его остановить машину. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Регион 116».

Все произошло поздним вечером 3 мая во дворе дома на 2-ой Юго-Западной улице. Супруги рассказали, что их автомобиль преследовали незнакомцы, которым на вид было около 50 лет. Они громко сигналили и даже выкрикивали угрозы. Тогда мужчина вышел из машины, чтобы выяснить отношения с неизвестными.

Судя по кадрам, мужчина пошел к ним на встречу и сразу получил удар в грудь, а затем его повалили на землю и стали избивать руками и ногами. Жена пыталась отбить мужа, но не смогла помочь ему и обратилась в полицию. В итоге, по словам пострадавших, их обидчики спешно покинули место происшествия на автомобиле, обронив мобильный телефон. Подозреваемых уже задержали.

Ранее россиянка решила проучить возлюбленного и заказала его избиение.