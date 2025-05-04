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Россиянка решила проучить возлюбленного и заказала его избиение

«78.ru»: в Петербурге девушка заказала избиение возлюбленного
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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

В Невском районе Петербурга девушка поссорилась с возлюбленным и наняла незнакомцев, которые избили мужчину. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 3 мая в многоэтажке по улице Тельмана. Накануне местная жительница поссорилась со своим возлюбленным. На следующий день она позвонила ему и предложила съездить в гости к ее матери.

Когда пара вошла в квартиру, из комнаты выскочили двое неизвестных в масках и набросились на мужчину с дубинками. Злоумышленники заявили, что действуют по заказу его девушки. Потерпевший вырвался и стал звать на помощь, его крики услышали соседи. Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы, девушка с места происшествия скрылась.

До этого сообщалось, что в Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Ранее россиянин избил бывшую возлюбленную и установил прослушку у нее дома.

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