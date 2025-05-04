Россиянка лишилась 1,2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Жительница Пензы осталась без накоплений, поверив в быстрый заработок на инвестициях. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 39-летней женщиной под видом брокеров и предложили ей быстрый и высокодоходный заработок на инвестициях. Для открытия брокерского счета и ведения торгов потерпевшая установила на свой телефон специальное приложение и перевела деньги на указанный «брокером» счет.

Поверив обещаниям мнимого специалиста, жительница Пензы перечислила более 1,2 млн рублей. Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они убедили ее, что хотят помочь ей сохранить деньги и убедили передать наличные курьеру якобы для декларирования. В итоге пенсионерка передала неизвестному мужчине деньги возле подъезда дома, после чего «полицейские» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ярославле пенсионерка меняла домофон и лишилась 3,2 млн рублей.