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Житель Казани попал в больницу после нападения толпы подростков

В Казани подростки толпой напали на мужчину и отправили его в больницу
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Казани толпа подростков напала на мужчину, сообщает Telegram-канал «Татарстан-24».

Инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Ибрагимова. Пострадавший от нападения сам позвонил в экстренные службы и заявил о случившемся.

По словам мужчины, на него без причины набросились школьники. Они повалили незнакомца на асфальта и стали наносить удары руками и ногами. Успев попрыгать по голове жертвы, нападавшие скрылись с места происшествия.

Потерпевшего забрали в больницу, о его состоянии не сообщается. В полиции города ситуацию пока не комментировали.

30 апреля российские шестиклассники избили сверстника толпой по просьбе девочек. Группа шестиклассников из сочинской школы №11 организовала нападение на своего сверстника, снимая все происходящее на видео. Предварительно, поводом для избиения стала просьба девочек «наказать» мальчика за якобы неуважительное поведение в их отношении.

Ранее подросток обстрелял маршрутку с пассажирами в Тюмени и разбил стекло.

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