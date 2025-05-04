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Сотрудника ФСИН лишили премии из-за продажи выданных на работе билетов

Сотрудник ФСИН лишился премии из-за продажи билетов на концерт ко Дню России
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Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) лишили премии за то, что он выставил в интернете билеты на концерт, организованный ко Дню России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В 2023 году ФСИН предоставила своим сотрудникам возможность бесплатно посетить праздничный концерт на Красной площади. Для этого работникам нужно было подать заявку, а также обязаться присутствовать на мероприятии.

Однако в ходе служебной проверки было установлено, что один из сотрудников разместил в интернете объявление о продаже четырех билетов с персональными номерами. В связи с этим ему был сделан выговор, а также лишение премии на сумму 8 767 рублей.

Работник был наказан за то, что его действия «негативно сказались на репутации и авторитете уголовно-исполнительной системы, а также лишили коллег возможности посетить концерт».

Мужчина оспорил решение, заявив, что взял билеты для себя и родственников, но по семейным обстоятельствам не смог посетить концерт. Билеты он передал другу детства безвозмездно, а объявление о продаже в интернете не размещал. Он потребовал признать приказ о дисциплинарном взыскании незаконным, а также компенсацию недополученной премии и морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Однако суд первой инстанции отклонил исковые требования.

Ранее Госдума не поддержала законопроект ЛДПР, который предлагал закрепить в Трудовом кодексе понятие депремирования работников, разрешив невыплату премий только при наличии законных оснований.

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