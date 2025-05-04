WP рассказала о вызовах для католической церкви перед выборами папы

Перед выборами нового папы Католическая церковь столкнулась с серьезной задачей — как сохранить единство среди верующих, разделенных на два лагеря: сторонников традиционных ценностей и приверженцев прогрессивных реформ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Церковь сталкивается с рядом сложных вызовов, включая религиозные и этнические конфликты, рост национализма, секуляризм, антимигрантские настроения и расширение прав женщин в священничестве. В числе других проблем — разрешение для женатых мужчин становиться священниками, вопрос сексуального насилия в церковных кругах и финансовые трудности Ватикана.

Основным препятствием на пути к единству издание называет идеологический раскол между либеральными и консервативными католиками, который осложняет выбор нового понтифика. Как пишет WP, конклав будет вынужден решить: избранный папа либо оттолкнет традиционалистов, проводя реформы, либо утратит поддержку прогрессивных католиков, если сохранит статус-кво. В статье также отмечается, что папа Франциск, сторонник либеральных взглядов, делал акцент на инклюзивность, однако не смог преодолеть этот раскол.

По данным издания, раскол существенно различается в зависимости от региона. Профессор церковной истории Йоэль Халльдорф из Стокгольмского университета отметил, что в США основными проблемами стали права трансгендеров и аборты, в Европе — миграционные вопросы, а в Африке — проблемы с полигамией, практикуемой местными католиками.

Кардинал Андерс Арборелиус рассказал, что обсуждается создание папского «кабинета» — группы старших кардиналов-советников при папе.

Как сообщил 28 апреля Маттео Бруни, глава Службы печати Святого престола, конклав соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. В нем примут участие около 135 кардиналов со всего мира, моложе 80 лет.

Ранее стало известно о планах Макрона повлиять на выборы папы Римского.