В петербургский клуб нагрянули силовики

Силовики нагрянули на андеграунд рейв-вечеринку, проходившую в клубе Kontrkult в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По его информации, сотрудники правоохранительных органов ворвались в заведение около 1:30. Они обыскивали посетителей на предмет «запрещенки» и проверяли документы.

«Некоторых фанатов электронной музыки сажали в автозаки», — сказано в сообщении.

В декабре 2024 года силовики провели аналогичный рейд в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге, где, по их данным, проходила закрытая ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-вечеринка «Круги свободы — бал». Сообщалось, что на мероприятии по адресу проспект Обуховской обороны, 105 присутствовали десятки человек.

В ходе проверки были задержаны около 20 человек, установлены их личности и возраст, а также изъяты материалы с признаками экстремистского содержания и наклейки.

Ранее ОМОН устроил рейд в московском фитнес-клубе.