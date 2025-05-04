В Испании семья не отпускала детей из дома более тысячи дней

В Испании профессор философии и его супруга заперли своих троих детей в стенах жилища и не выпускали их оттуда четыре года под предлогом боязни ковида. Об этом сообщает газета LNE.

«При проверке сигнала от соседки правоохранители обнаружили, что дети не покидали дом 1200 дней. Окна были наглухо закрыты ставнями, а все необходимое доставлялось курьерами», — говорится в материале.

Несмотря на то, что двоим детям было по восемь лет, а третьему десять, на них были надеты подгузники. Дети находились в квартире в медицинских масках.

Один из полицейских рассказал, что дети были в шоке, когда их вывезли из квартиры.

Недавно МВД опубликовало фото из бани в Ленинградской области, где мать-наркоманка заперла своих голодных детей. Местные жители сообщили, что на одном из участков обнаружили троих голодных братьев. Выяснилось, что около двух недель мальчики, самому младшему из которых семь лет, жили в неотапливаемой бане. В постройку их выселила 41-летняя мать.

Ранее на Кубани мать и отчим год морили детей голодом и запирали их в погребе.