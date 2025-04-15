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Полицейские показали фото бани в Ленобласти, где мать-наркоманка заперла троих детей

МВД показало фото из бани в Ленобласти, где мать заперла троих голодных детей
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ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В сети появились фото из бани в Ленинградской области, где мать-наркоманка заперла своих голодных детей. Кадры опубликовало ГУ МВД России по региону.

На кадрах с места виден участок, на котором стоит баня, и само строение. На улице лежит большое количество мусора, как и внутри помещения, где были заперты дети. Внутри бани разбросано большое количество одежды и вещей, а с потолка свисает ткань.

В данный момент стражи порядка занимаются поисками 41-летней матери детей. Ее сожителя уже задержали. Предварительно установлено, что они оба злоупотребляют алкоголем и запрещенными веществами.

Инцидент произошел в СНТ «Химик-2» Кировского района. Местные жители сообщили, что на одном из участков обнаружили троих голодных братьев. Выяснилось, что около двух недель мальчики, самому младшему из которых семь лет, жили в неотапливаемой бане. В постройку их выселила 41-летняя мать. Дети ходили в рваной одежде, не посещали школу и вынуждены были просить еду у соседей.

Ранее стало известно, что в Дагестане будут судить женщину, приковавшую дочь к батарее.

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