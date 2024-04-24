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В РФ предложили давать отсрочку от армии выпускникам, работающим на предприятиях ОПК

Краснов предложил давать отсрочку от армии молодым работникам предприятий ОПК

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Depositphotos

Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации, предложил давать отсрочку от армии выпускникам, которые идут работать специалистами на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Слова Краснова передает РИА Новости.

«Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу», — сказал Краснов.

2 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который утвердит нормы об отсрочке на военную службу на сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Планируется направить на срочную службу 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призывная кампания завершится 15 июля.

До этого стало известно, что призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время предстоящего весеннего призыва, не будут принимать участие в специальной военной операции на Украине.

Ранее в Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске.

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