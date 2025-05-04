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В деле о мошенниках в аэропорту Шереметьево фигурируют полицейские

Трое полицейских проходят по делу о мошенничестве в Шереметьево
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Global Look Press

В Москве раскрыты подробности уголовного дела по факту мошенничества в отношении участников спецоперации, которых обманывали при заказе такси в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет «Комерсантъ».

Выяснилось, что в преступной схеме были задействованы трое полицейских. Двое из них определяли возможных жертв, а третий следил за тем, чтобы уголовные дела по заявлениям пострадавших не расследовались.

«Так, выяснилось, что они многократно завышали цены на такси, а затем угрожали потерпевшим, если те отказывались платить», — говорится в материале.

Вместо 1-2 тыс. рублей за поездку от ветеранов боевых действий требовали 40, 70 или даже 122 тысячи рублей. Еще двух участников СВО злоумышленники напоили, а затем обокрали.

До этого сообщалось о возбуждении дела в отношении почти 20 человек после серии хищений у участников специальной военной операции в Шереметьево. Отмечается, что преступники намеренно выбирали участников СВО для мошенничества

Ранее бойца СВО не пустили в кафе Ульяновска из-за дресс-кода.

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