Бойца СВО не пустили в кафе Ульяновска из-за дресс-кода

В Ульяновске бойца СВО в военной форме не пустили в кафе «Кавказская пленница»

В городе Ульяновске администратор и охрана кафе «Кавказская пленница» не пустили выпить кофе и перекусить мужчину в военной форме. Об этом написал Telegram-канал «Треш Ульяновск».

По словам очевидцев, инцидент произошел в субботу, 26 апреля, когда военный приехал с СВО на пару дней «по поводу гуманитарной помощи». Персонал заведения, не пустивший его внутрь, сослался на указание сверху и заявил, что его одежда не соответствует дресс-коду.

«От камеры администратор спряталась за стойку, начальству звонить отказались», — рассказал очевидец.

Telegram-канал утверждает, что владелец кафе установил негласное правило — «не пускать военных, а тем более участников СВО».

«Если кто-то будет спрашивать, кто это придумал, то брать ответственность на себя и администратора, который был там. Если кто-то не будет придерживаться правил — увольнение. На персонал не надо выливать столько негатива, они не виновны», — рассказал один из подписчиков.

В конце января участвующий в спецоперации военнослужащий пожаловался, что его не пустили в бар в подмосковных Люберцах. По словам бойца СВО, он пришел в заведение в форме и с государственными наградами, однако его отказались впускать, потому что на нем «запрещенная в ЕС символика».

Ранее Трампа и Зеленского обвинили в нарушении дресс-кода на прощании с папой Франциском.