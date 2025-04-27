Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойца СВО не пустили в кафе Ульяновска из-за дресс-кода

В Ульяновске бойца СВО в военной форме не пустили в кафе «Кавказская пленница»

В городе Ульяновске администратор и охрана кафе «Кавказская пленница» не пустили выпить кофе и перекусить мужчину в военной форме. Об этом написал Telegram-канал «Треш Ульяновск».

По словам очевидцев, инцидент произошел в субботу, 26 апреля, когда военный приехал с СВО на пару дней «по поводу гуманитарной помощи». Персонал заведения, не пустивший его внутрь, сослался на указание сверху и заявил, что его одежда не соответствует дресс-коду.

«От камеры администратор спряталась за стойку, начальству звонить отказались», — рассказал очевидец.

Telegram-канал утверждает, что владелец кафе установил негласное правило — «не пускать военных, а тем более участников СВО».

«Если кто-то будет спрашивать, кто это придумал, то брать ответственность на себя и администратора, который был там. Если кто-то не будет придерживаться правил — увольнение. На персонал не надо выливать столько негатива, они не виновны», — рассказал один из подписчиков.

В конце января участвующий в спецоперации военнослужащий пожаловался, что его не пустили в бар в подмосковных Люберцах. По словам бойца СВО, он пришел в заведение в форме и с государственными наградами, однако его отказались впускать, потому что на нем «запрещенная в ЕС символика».

Ранее Трампа и Зеленского обвинили в нарушении дресс-кода на прощании с папой Франциском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами