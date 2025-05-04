В «Россетях» назвали сроки окончания работ по ликвидации блэкаута в Подмосковье

Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановят электроснабжение в Подмосковье после блэкаута в течение 4 мая, сообщил телеканалу «360» гендиректор предприятия Александр Пятигор.

По его словам, в Истре включены все высоковольтные линии, но нужно ввести в строй пять трансформаторных подстанций. В Солнечногорске в 10 населенных пунктах электричество появилось к полуночи, еще семь подключат к утру, а завершение работ произойдет в течение воскресенья. В Клине к утру электричество вернется еще в 16 населенных пунктов. В Талдоме — в 20, а в Пушкино основную сеть уже собрали.

» Мытищи : 3 населенных пункта будут со светом к полуночи. Три бригады работают по заявкам», — рассказал Пятигор.

Он добавил, что в Сергиевом Посаде 19 населенных пунктов подключили к полуночи, а еще девять -— к утру. А в Дмитрове 38 бригад должны утром вернуть электричество в 28 населенных пунктов, еще 102 будут подключать в воскресенье.

В Московской области на майские праздники из-за непогоды случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются со 2 мая и все еще не завершены.

Ранее жители Подмосковья рассказали «Газете.Ru» о последствиях майского снегопада.