Нервная девушка решила посидеть на путях метро в Петербурге перед прибытием поезда

В Санкт-Петербурге девушка решила посидеть на путях на станции метро «Спасская». Об этом пишет «Фонтанка».

«Нервная была в переходе, в одном топе. Шла на перрон, потом бросила сумку и спрыгнула», — рассказала очевидица

Как уточняется, до прибытия поезда другим пассажирам удалось уговорить девушку вернуться на платформу: очевидцы помогли ей забраться обратно.

В конце апреля в метрополитене Петербурга две женщины пострадали во время движения эскалатора. Инцидент произошел на станции метро «Василеостровская». Причиной стал механизм, который резко возобновил движение после остановки. На кадрах с места происшествия видно, как сначала три женщины поднимались по ступенькам своими силами, но в какой-то момент эскалатор стал двигаться, и одна из них упала, после чего покатилась вниз. В результате 74-летней пассажирке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с травмой левой руки.

Ранее женщина родила в московском метро.