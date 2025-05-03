Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нервная девушка решила посидеть на путях метро в Петербурге перед прибытием поезда

В Петербурге девушка упала на рельсы на станции метро «Спасская»
close
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге девушка решила посидеть на путях на станции метро «Спасская». Об этом пишет «Фонтанка».

«Нервная была в переходе, в одном топе. Шла на перрон, потом бросила сумку и спрыгнула», — рассказала очевидица

Как уточняется, до прибытия поезда другим пассажирам удалось уговорить девушку вернуться на платформу: очевидцы помогли ей забраться обратно.

В конце апреля в метрополитене Петербурга две женщины пострадали во время движения эскалатора. Инцидент произошел на станции метро «Василеостровская». Причиной стал механизм, который резко возобновил движение после остановки. На кадрах с места происшествия видно, как сначала три женщины поднимались по ступенькам своими силами, но в какой-то момент эскалатор стал двигаться, и одна из них упала, после чего покатилась вниз. В результате 74-летней пассажирке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с травмой левой руки.

Ранее женщина родила в московском метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами