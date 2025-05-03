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Утренний рейс из Египта в Казань задержан до ночи

Рейс из Шарм-эш-Шейха в Казань задерживается на 17 часов
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Рейс с россиянами из египетского города Шарм-эш-Шейх в Казань задерживается более чем на 16 часов. Об этом свидетельствуют данные аэропорта назначения.

Согласно представленной информации, изначально рейс UJ 7371 должен был прилететь в Казань в 5:20. Сейчас его прибытие ожидается в 22:25.

В конце апреля рейс из города Денпасар, который находится на юге индонезийского острова Бали, в Москву задержали почти на двое суток. Самолет должен был вылететь еще в пятницу, 25 апреля. Однако, согласно табло прилетов в аэропорту Шереметьево, борт приземлится в столице России только в 18:25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени прибытия. В авиакомпании объясняли задержку техническими причинами. Позднее в «Аэрофлоте» сообщили «Газете.Ru», что резервный самолет для выполнения рейса вылетел из Москвы в 15:17. Пассажиров же на время ожидания разместили в 4-звездочном отеле, а также предоставили питание.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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