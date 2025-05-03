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Полиция задержала подозреваемого в хищении денег у жительницы блокадного Ленинграда

В Петербурге задержали подозреваемого в хищении 250 тысяч рублей у блокадницы

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в хищении денег у 87-летней жительницы блокадного Ленинграда. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили задекларировать сбережения, чтобы сохранить их, отметила Волк. В итоге пенсионерка передала курьеру 250 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 39-летний житель города Бологое Тверской области, работающий в Санкт-Петербурге. Его задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, добавила Волк.

В апреле сообщалось, что жительница Ставропольского края поверила аферистам и лишилась более чем 7,5 млн рублей. Как рассказала сама 75-летняя пенсионерка, неизвестные предложили ей заработать на инвестициях. С помощью подсказок мужчины она установила на телефон приложение. В течение месяца женщина общалась с мошенниками и переводила сбережения на сторонний счет. В какой-то момент она попыталась вывести с платформы деньги, но сделать это не смогла, после чего обратилась в полицию.

Ранее в России зафиксировали рост мошенничества с «ошибочными получателями» посылок.

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