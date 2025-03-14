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В России зафиксировали рост мошенничества с «ошибочными получателями» посылок

В ВТБ сообщили о росте на 30% мошенничества с «ошибочными получателями» посылок
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Shutterstock

В России на 30% выросло число случаев мошенничества, связанных с вымогательством денег под предлогом получения несуществующих посылок. Это следует из сообщения банка ВТБ, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Злоумышленники используют схему с «ошибочным получателем», убеждая жертв оплатить стоимость доставки или таможенный сбор. После перевода средств мошенники исчезают.

Аферисты работают группами, распределяя роли. Один из них представляется сотрудником транспортной или почтовой службы и сообщает потенциальной жертве о некой посылке, якобы пришедшей на ее имя. Далее в схему включается второй мошенник — он играет роль настоящего получателя отправления.

Этот «получатель» уверяет жертву, что произошла ошибка, и просит помочь с получением посылки, оплатив за него нужные сборы. В ход идут аргументы о срочности, штрафах от таможни и возможных проблемах с законом. Чтобы окончательно убедить человека, аферисты обещают тут же вернуть деньги при передаче посылки. Однако как только деньги перечисляются на указанный счет, злоумышленники перестают выходить на связь.

По словам вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина, такие схемы строятся на манипуляции доверием и стремлении людей помочь.

«На самом деле никакой посылки не существует. Вся история про ошибку и срочную оплату — часть хорошо продуманной мошеннической схемы. Напарник в роли получателя нужен, чтобы окончательно убедить жертву. Все их обещания и угрозы — лишь инструмент давления. Если вам поступают подобные звонки, лучше всего прекратить разговор и обратиться в официальные службы для проверки информации», — отметил Ревякин.

Эксперты банка рекомендовали не доверять звонкам с незнакомых номеров, не перечислять деньги по просьбе третьих лиц и всегда проверять информацию через официальные сервисы транспортных и почтовых компаний.

Ранее сообщалось, что россиянам станут чаще возвращать деньги, украденные мошенниками.

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