Пенсионерка решила заработать и отдала мошенникам более 7,5 млн рублей

Жительница Ставропольского края поверила аферистам и лишилась более чем 7,5 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 75-летняя пенсионерка, неизвестные предложили ей заработать на инвестициях. С помощью подсказок мужчины она установила на телефон приложение.

В течение месяца женщина общалась с мошенниками и переводила сбережения на сторонний счет. В какой-то момент она попыталась вывести с платформы деньги, но сделать это не смогла, после чего обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Петербурге мошенники обманули блокадника и выманили у него 16,5 миллионов рублей. Аферисты представлялись пострадавшему сотрудниками разных ведомств, в том числе и ФСБ. Следуя инструкциям неизвестных, на остановке в Сестрорецке пенсионер встретился с курьером и передал ему всю сумму.

Ранее жительница Москвы лишилась двух квартир и более 40 млн рублей из-за мошенников.