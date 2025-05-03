Экс-глава Гагаузии заявила о давлении на СМИ со стороны властей Молдавии

Бывший башкан Гагаузии, лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах обвинила власти Молдовы в систематическом давлении на СМИ, направленном на установление полного контроля над информационным пространством. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Политик указала на многочисленные случаи закрытия СМИ под различными предлогами, назвав это попыткой властей установить монополию на информацию.

«СМИ в Молдове сейчас под постоянным давлением властей — десятки изданий закрыты под надуманными предлогами. Цель режима ясна: полный контроль над информацией», — отметила Влах, выразив признательность журналистам, сохраняющим независимость.

До этого первый замглавы председателя исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун заявил, что власти Молдавии ущемляют права жителей Гагаузской автономии и оказывают давление на регион. По его словам, арест главы региона Евгении Гуцул — это расправа над автономией за свою позицию.

Ранее в Гагаузии прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул.