Молокозавод в Запорожской области получил повреждения при атаке ВСУ

В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа в Запорожской области сообщили, что молокозавод в прифронтовом городе Каменка-Днепровская получил значительные повреждения в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«В результате атаки был поврежден молочный цех, танкеры для молока, цех по производству сыра», — говорится в сообщении.

Также был поврежден пункт выдачи молочной продукции и здание котельной. При этом в администрации уточнили, что пострадавших в результате атаки нет.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по молокозаводу в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Отмечается, что было нанесено не менее 5 артиллерийских ударов по территории молокозавода. В результате одного из попаданий начался пожар на территории предприятия.

Ранее фрагменты украинских беспилотников упали в Ставропольском крае.