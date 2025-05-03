Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по молокозаводу в Запорожской области

ВСУ нанесли удары по молокозаводу в Каменке-Днепровской в Запорожской области
close
Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по молокозаводу в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Сегодня было нанесено не менее 5 артиллерийских ударов по территории молокозавода», — сообщили там.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате одного из попаданий начался пожар на территории предприятия. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района. Он отметил, что удар был нанесен по мирным жителям во время работы автолавки. Среди них — водитель автолавки и три женщины. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее фрагменты украинских беспилотников упали в Ставропольском крае.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами