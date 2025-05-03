ВСУ ударили по молокозаводу в Запорожской области

ВСУ нанесли удары по молокозаводу в Каменке-Днепровской в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по молокозаводу в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Сегодня было нанесено не менее 5 артиллерийских ударов по территории молокозавода», — сообщили там.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате одного из попаданий начался пожар на территории предприятия. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района. Он отметил, что удар был нанесен по мирным жителям во время работы автолавки. Среди них — водитель автолавки и три женщины. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее фрагменты украинских беспилотников упали в Ставропольском крае.