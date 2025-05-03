Ученицы конной школы Нижнего Новгорода сняли видео с издевательствами над лошадью

В конной школе Нижнего Новгорода три ученицы издевались над лошадью и снимали все происходящее на камеру. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, девочки пришли в стойло кобылы в конюшне, пытались учить ее трюкам и садились на животное, чего нельзя делать в помещении. Так как лошадь не слушалась, ученицы начали бить ее руками и ногами и стегали хлыстом.

Они сами разместили ролик в интернете, после чего их отстранили от занятий, руководство школы обратилось в правоохранительные органы, а в заведение с проверкой приехал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. У животного обнаружили ссадины на голове и потертости на грудной клетке. После оказания помощи кобыла чувствует себя хорошо.

В региональных полиции и прокуратуре начали проверку по факту произошедшего.

Прошлым летом в Калининградской области девушка сломала позвоночник во время конной прогулки, хозяйка лошади отрицает причастность к травме. Конная прогулка в поселке Заливное проходила вполне успешно, но при подходе к заливу лошадь пострадавшей, которая уже успела продемонстрировать своенравность, испугалась роя насекомых.

Кобыла встала на дыбы и скинула наездницу, та упала на землю и сильно ударила спину. Тем не менее поездка продолжилась. В итоге она обратилась к медикам и узнала, что сломала позвонок. Кроме того, из-за падения с высоты сместились две грыжи. Калининградка уверена, что лошадь, предоставленная ей для прогулки, не подходила для новичков, а сама поездка проходила с нарушениями техники безопасности.

Ранее мужчина украл лошадь и попытался спрятать ее в своей квартире.