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Поляк украл лошадь и попытался спрятать ее в своей квартире

Radio Gdansk: поляк попытался спрятать украденную им лошадь в своей квартире

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Shutterstock

В Польше 19-летний мужчина попытался спрятать украденную лошадь в своей квартире, пишет Radio Gdansk. Теперь ему грозит тюремный срок за кражу.

Как признались полицейские, когда им позвонили и сообщили о мужчине, который пытается поднять лошадь на верхний этаж в многоквартирном доме, они подумали, что это шутка. Несмотря на это, офицеры приехали по нужному адресу и поняли — это не розыгрыш.

«Молодой человек действительно пытался завести кобылу на лестничную клетку многоквартирного дома», — рассказала Анетта Потрикус, пресс-секретарь районного управления полиции.

Выяснилось, что мужчина украл животное и пытался спрятать его в своей квартире. Стоимость лошади составляла примерно $3800, но продать поляк ее так и не успел. Кобыла была возвращена владельцу, а вор был арестован, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее зоологи нашли современное животное с зубами как у хищных динозавров.

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