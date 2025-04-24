Председатель палаты представителей (парламента) Нидерландов Мартин Босма предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить между странами Бельгию. Об этом пишет голландское издание NRC.

Босма на ужине с Алабрюном заявил, что власти Нидерландов желают включить Фландрию, большая часть которой находится на территории Бельгии, в состав своего государства, говорится в публикации. При этом Валлонский регион Бельгии, по словам Босмы, мог бы отойти Франции.

Подробности инициативы не разглашались. Официальных комментариев властей Бельгии пока не последовало.

В декабре прошлого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала STVR заявил, что Европейский союз может развалиться за полгода из-за эгоизма Франции и Германии. Фицо отметил, что опасается негативных изменений во имя эгоистических национальных целей этих крупных стран ЕС.

По его мнению, Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик, поскольку Европу ждут тяжелые времена и отсутствие стабильности. Фицо отметил, что Евросоюз должен уважать итоги выборов в суверенных странах, даже если на них победили политические силы, курс которых расходится с представлениями объединения.

Ранее в Европе заявили о саморазрушении ЕС из-за Украины.