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Роспотребнадзор оценил угрозу распространения сибирской язвы в РФ

В Роспотребнадзоре исключили распространение сибирской язвы в России
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет рисков распространения сибирской язвы.

В ведомстве сообщили, что в Таиланде были зафиксированы два случая заболевания. Это произошло из-за забоя больного крупного рогатого скота и употребления его мяса в пищу. Все причастные к инцидентам находятся под наблюдением.

«Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Там призвали россиян не покупать мясо у частных продавцов и обращаться к специалистам в случае симптомов болезни у людей и животных.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, возбудителем которой является Bacillus anthracis. Люди могут заразиться от больных животных или если употребят в пищу инфицированное сырье. От человека к человеку эта болезнь не передается. У людей язвы часто появляются на лице, шее и кистях рук. Болезнь сопровождается недомоганием, разбитостью, головной болью, температура может повыситься до 39–40°С и держаться около недели.

Ранее ученые научились лечить сибирскую язву на летальной стадии.

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