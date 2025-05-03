В Подмосковье восстановили подачу электричества большинству потребителей

Специалисты «Россети Московский регион» восстановили подачу электричества в 513 населенных пунктах. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«После того, как в первую очередь было восстановлено электроснабжение социально значимых объектов, специалисты делают все, чтобы вернуть свет в дома жителей как можно быстрее. Благодаря эффективным совместным действиям энергетиков электроснабжение большинства потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.

В «Россети» добавили, что в работах задействованы 146 бригад энергетиков. Для оказания помощи в восстановлении электроснабжения в регион прибыли сотрудники компании из Смоленска, Калуги, Тулы, Орла, Нижнего Новгорода, Рязани, Тамбова, Липецка и Брянска.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек.

Ранее в «Россети» назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье.