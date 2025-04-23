Житель Оренбургской области в попытке вернуть жену порезал троих мужчин

Ревнивый муж напал с ножом на соперника и его друзей в Орске

В Орске мужчина напал с ножом на троих человек, пытаясь вернуть свою жену. Об этом сообщается на сайте Оренбургского областного суда.

В августе 2024 года ранее судимый орчанин отправился домой к сопернику, к которому от него после ссоры ушла жена. Мужчина стал звать супругу по имени, но та проигнорировала его.

Вместо ответа ревнивый муж услышал выстрелы из пневматического пистолета и разозлился. Он проник в квартиру, выбив стекло в окне, и увидел, что в помещении находятся его жена и еще трое мужчин. Тогда незваный гость схватил попавшийся под руку кухонный нож и напал на присутствующих. Двоим потерпевшим был причинен легкий вред, а один раненый получил тяжкий вред здоровью.

Нападавшего признали виновным в причинении травм разной степени тяжести и отправили в колонию строгого режима на 4,5 года, также ограничив в свободе еще на год. Осужденный надеялся обжаловать приговор и обратился в суд апелляционной инстанции, но судебная коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

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