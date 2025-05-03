Трамп оценил последствия вероятной рецессии в США

Трамп заявил, что США «фантастически» справятся с возможной рецессией

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в способности американской экономики преодолеть возможную краткосрочную рецессию, заявив, что в долгосрочной перспективе всё будет благополучно. Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News.

«Конечно, всякое может произойти, но я верю, что мы создадим сильнейшую экономику в истории страны», — ответил Трамп на вопрос о перспективах рецессии.

Он охарактеризовал текущее состояние экономики как «переходный период», подчеркнув оптимистичный прогноз и уверенность в успешном преодолении любых трудностей.

Журналист NBC обратил внимание президента на опасения по поводу рецессии среди аналитиков Уолл-стрит, вызванные, в частности, протекционистской тарифной политикой администрации. Трамп отметил наличие противоположных прогнозов, предложив сосредоточиться на оптимистичных оценках экономического роста США.

До этого высказывалось предположение, что пошлины Трампа могут обернуться чем-то хуже рецессии.

Ранее основатель хедж-фонда предупредил об угрозе мировой экономике из-за пошлин Трампа.