Патриарх Кирилл прибыл в Азербайджан

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Баку. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В поездке предстоятеля РПЦ сопровождает его личный секретарь епископ Раменский Алексий (Туриков).

В аэропорту его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и заместитель председателя Государственного комитета республики по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.

До этого сообщалось, что патриарх Кирилл в речи на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии призвал изучать марксистскую философию. По мнению главы РПЦ, священник не может не быть философом, потому что философ всегда думает «о важном, о главном». Епископ отметил, что старые проблемы могут обрести вторую жизнь, если церковь не сможет ответить и на них.

Патриарх Сербский Порфирий посетил Москву 21 апреля.

Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставлен в блиндажные храмы в зоне СВО.