Благодатный огонь доставлен в блиндажные храмы в зоне СВО

Минобороны: в блиндажные храмы СВО доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Военные священники Центрального военного округа впервые доставили в полевые храмы частицу Благодатного огня, привезенную из Иерусалима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа впервые доставили частицу благодатного огня, привезенную из Иерусалима, в блиндажные храмы в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен ветераном мотострелкового полка. В ходе мероприятия по передаче частицы святого огня присутствовали командование и личный состав подразделения.

Также в Минобороны отметили, что военные священники провели праздничную службу в мотострелковом соединении. Планируется, что далее Благодатный огонь будет передаваться в полевые храмы, которые находятся в передовых районах проведения спецоперации.

20 апреля патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Богослужение совершили тысячи человек. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал Кириллу Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Затем частицы святого огня были привезены в ряд российских храмов.

Ранее патриарх Кирилл пожелал, чтобы все конфликты ушли в сторону.