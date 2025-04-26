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Патриарх Кирилл объяснил, почему «нужно непременно» изучать марксизм

Патриарх Кирилл призвал изучать марксизм
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в речи на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии призвал изучать марксистскую философию.

По мнению главы Русской православной церкви (РПЦ), священник не может не быть философом, потому что философ всегда думает «о важном, о главном». Он отметил, что старые проблемы могут обрести вторую жизнь, если церковь не сможет ответить и на них.

«Нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека», — сказал патриарх.

В марте патриарх Кирилл заявил, что у настоящих воинов не бывает уныния, так как они мобилизуют физические и духовные силы. Он заявил, что у человека не будет такого состояния, если он руководствуется заповедями Господа, выполняет религиозные правила и ходит в храм с искренней молитвой.

Ранее в РПЦ предложили создать детский интернет.

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