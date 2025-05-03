В Подмосковье вернули электричество почти во все соцобъекты

«Россети»: почти во все соцобъекты Подмосковья возобновили подачу электричества

Почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья возобновлена подача электричества. Об этом телеканалу «360» сообщил директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

«На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены», — сказал глава предприятия.

Пятигор добавил, что масштабы отключений не сопоставимы с аварией 2011 года, произошедшей в результате ледяного дождя.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек.

Ранее стало известно, что авария в энергосистеме Подмосковья стала крупнейшей за 15 лет.