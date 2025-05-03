Пьяный россиянин обстрелял жену и детей в квартире

В Петербурге мужчина обстрелял жену и детей в квартире

В Калининском районе Петербурга задержали местного жителя, который в ходе семейной ссоры обстрелял жену и детей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Руставели. В ходе семейной ссоры пьяный мужчина несколько раз выстрелил в сторону своей жены, которая пряталась от него с детьми в соседней комнате.

Из квартиры силовики вынесли 11 единиц оружия и порядка 7 000 патронов. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области ссора в автобусе закончилась стрельбой. В ходе конфликта один из его участников достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо 65-летнему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него химический ожог глаз. Мужчине оказали необходимую помощь и отпустили.

Ранее в Петербурге задержали стрелявшего по детям мужчину.