В Госдуме РФ заявили, что 7 мая будет обычным рабочим днем

Рабочий день в предстоящую среду, 7 мая, не будет укороченным. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости предупредил председатель комитета Государственной думы РФ по труду Ярослав Нилов.

Он отметил, что в текущем году 23 февраля выпало на воскресенье — нерабочий день. В связи с этим власти решили перенести положенный россиянам дополнительный выходной на 8 мая.

«8 мая — это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме», — пояснил парламентарий.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, надо ли россиянам открывать листок нетрудоспособности, если они заболели во время майских праздников. По его словам, с юридической точки зрения порядок действий при болезни в данный период остается стандартным. Человек по-прежнему может обратиться в медицинскую организацию или вызвать врача на дом, чтобы оформить больничный лист. Однако для этого должны быть основания, подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что листок временной нетрудоспособности необходимо оформлять с даты фактического обращения за медицинской помощью. При этом в нем должны учитываться все календарные дни, в которые сотрудник находился на больничном, без каких-либо пропусков из-за праздников.

Ранее аналитики выяснили, на что россияне тратят больше всего денег в майские праздники.