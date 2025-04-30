Российский сенатор рассказал, как защититься от мошенников перед 9 мая

Первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин рассказал, что мошеннические схемы перед 9 мая направлены в основном на ветеранов и пенсионеров. Его слова передает ТАСС.

По словам сенатора, мошенники действуют под видом сотрудников органов социальной защиты или администрации района. Они сообщают пенсионерам, ветеранам и пожилым гражданам, что им якобы положены некие социальные выплаты и подарки к 9 мая. Для «оформления» этих выплат мошенники просят передать им информацию из паспорта, номер СНИЛС, а иногда и данные банковской карт.

После этого собеседнику мошенника приходит СМС-сообщение с кодом.

«Этот код мошенникам необходим для доступа к личному кабинету гражданина на «Госуслугах». Получив контроль над аккаунтом, они могут оформить кредиты, перевести средства, изменять важные данные», — пояснил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что свои персональные данные нельзя кому-либо передавать.

До этого в ФСБ рассказали, что мошенники стали выдавать себя за сотрудников органов безопасности.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram с акциями банков.