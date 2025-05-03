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Названо преимущество живых психологов над ИИ

«Известия»: общение с нейросетью вместо психолога может усугубить одиночество
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Медицинский директор в онлайн-страховой компании «Лучи» Наталья Красенкова заявила, что использование искусственного интеллекта в качестве психолога может быть опасным. Такое мнение она выразила в интервью для «Известий».

По словам Красенковой, общение с нейросетью может усугубить чувство одиночества из-за отсутствия контакта между человеком и искусственным интеллектом.

При этом психиатр и главный врач Mental Health Center Анна Корендюхина подчеркнула, что самодиагностика психиатрических заболеваний при помощи нейросетей может привести к ошибкам в диагнозе и ошибочным решениям до посещения врача, что опасно для пациента. По ее словам, это связано с тем, что ИИ может не учесть все нюансы и индивидуальные обстоятельства, влияющие на состояние пользователя.

Основатель онлайн-школы «Кочка Зрения» Татьяна Воргуль отметила, что ИИ не в состоянии оценить невербальные сигналы, а также правильно распознать человеческие эмоции в тех случаях, когда за одними и теми же словами могут скрываться разные смыслы.

До этого аналитики зафиксировали рост спроса на услуги психологов в Москве и Подмосковье.

Ранее психолог раскрыл эффективную технику преодоления тяги к вредной пище и сладкому.

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