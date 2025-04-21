Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали активнее обращаться к психологам с приходом весны

Аналитики зафиксировали рост спроса на услуги психологов в Москве и Подмосковье
close
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Количество запросов на помощь психологов среди жителей Москвы и Московской области увеличилось на 31% по сравнению с прошлым годом. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Максимальный рост спроса на услуги психолога наблюдался в Алтайском крае — там он составил 65%. В других регионах рост меньше: в Ростовской области — 30%, в Самарской области — 36%, в Волгоградской области — 36%, в Иркутской области — 28%, в Калужской области — 43%, в Тульской области — 39%, в Ставропольском крае — 34%.

Руководитель поискового маркетинга Профи.ру Мария Сафонова прокомментировала рост запросов на психологическую помощь:

«Услуги помощи психолога пользуются популярностью круглый год. При этом максимальный спрос обычно приходится на осенние месяцы октябрь или ноябрь».

Ранее россиянам рассказали, как эффективно вернуться в форму к лету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами