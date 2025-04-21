Россияне стали активнее обращаться к психологам с приходом весны

Аналитики зафиксировали рост спроса на услуги психологов в Москве и Подмосковье

Количество запросов на помощь психологов среди жителей Москвы и Московской области увеличилось на 31% по сравнению с прошлым годом. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Максимальный рост спроса на услуги психолога наблюдался в Алтайском крае — там он составил 65%. В других регионах рост меньше: в Ростовской области — 30%, в Самарской области — 36%, в Волгоградской области — 36%, в Иркутской области — 28%, в Калужской области — 43%, в Тульской области — 39%, в Ставропольском крае — 34%.

Руководитель поискового маркетинга Профи.ру Мария Сафонова прокомментировала рост запросов на психологическую помощь:

«Услуги помощи психолога пользуются популярностью круглый год. При этом максимальный спрос обычно приходится на осенние месяцы октябрь или ноябрь».

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